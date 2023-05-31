США введут новые санкции против России из-за электроники в иранских БПЛА

Блинкен заявил, что в отношении дронов санкции вводятся из-за обнаруженной в них электроники. А в отношении «дезинформации» — чтобы «поддержать правозащитников». О ком идёт речь, не уточняется.

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налётах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской... дезинформации, поддерживают правозащитников», — заявил американский госсекретарь.