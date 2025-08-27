США введут санкции против чиновников ЕС за закон о цифровых услугах

Опубликовано 27 августа 2025, 12:001 мин.
США введут санкции против чиновников ЕС за закон о цифровых услугахРассматриваются визовые ограничения
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против европейских чиновников, отвечающих за реализацию закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, меры могут включать визовые ограничения и станут ответом на претензии США к новому регулированию.
© Ferra.ru
Вашингтон утверждает, что европейский закон накладывает дополнительные расходы на американские технологические компании и ограничивает свободу выражения мнений, особенно в отношении консервативных голосов. В Госдепартаменте пока не приняли окончательного решения, однако внутренние обсуждения по этому вопросу уже прошли на прошлой неделе.
Пока неясно, какие именно чиновники ЕС или стран-членов могут попасть под санкции.
Отношения между США и ЕС в последние годы осложнены торговыми тарифами, напряженными переговорами и разногласиями по поводу регулирования работы американских технологических гигантов.