Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2025, 12:00
1 мин.

США введут санкции против чиновников ЕС за закон о цифровых услугах

Рассматриваются визовые ограничения
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против европейских чиновников, отвечающих за реализацию закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, меры могут включать визовые ограничения и станут ответом на претензии США к новому регулированию.
США введут санкции против чиновников ЕС за закон о цифровых услугах

© Ferra.ru

Вашингтон утверждает, что европейский закон накладывает дополнительные расходы на американские технологические компании и ограничивает свободу выражения мнений, особенно в отношении консервативных голосов. В Госдепартаменте пока не приняли окончательного решения, однако внутренние обсуждения по этому вопросу уже прошли на прошлой неделе.

Пока неясно, какие именно чиновники ЕС или стран-членов могут попасть под санкции.

Отношения между США и ЕС в последние годы осложнены торговыми тарифами, напряженными переговорами и разногласиями по поводу регулирования работы американских технологических гигантов.

Источник:Reuter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Трамп
,
#сша
,
#ЕС