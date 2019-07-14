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США введут санкции против Турции из-за покупки С-400

Документы для этого уже подготовлены

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила пакет документов по введению санкций против Турции. Об этом сообщило авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.

Такой шаг власти США собираются предпринять в качестве наказания за покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Решение планируется обнародовать в ближайшие дни, скорее всего — в конце следующей недели.

Сообщается, что в Белом доме выбирали один из трёх подготовленных наборов мер, которые отличаются по степени воздействия в рамках акта «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Источники пока не смогли прояснить, какой из вариантов был выбран для случая с Турцией. Планы ещё должен одобрить Дональд Трамп.

Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения. Россия заключила договор с Турцией о поставках С-400 еще в 2017 году.

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