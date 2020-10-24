США ввели санкции против российского института за создание компьютерного вируса

На официальном сайте Министерства финансов США сказано, что ограничения ввели в рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”. Для российского НИИ это означает как минимум то, что как отдельным гражданам, так и целым компаниям теперь запрещено вести дела с российским учреждением.

Напомним, что вирус Triton, создание которого приписывают НИИ химии и механики, использовался во время хакерской атаки в Саудовской Аравии. Тогда от действий злоумышленников пострадали промышленные системы инструментальной безопасности Triconex. С помощью этих систем проводилось наблюдение за процессами на предприятии и завершение работы оборудования в случае сбоев или опасных ситуаций.