Наука и технологии
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США ввели санкции против российского института за создание компьютерного вируса
Который использовался во время атаки на Саудовскую Аравию в 2017 году
В сети появилась информация о новых санкциях США, которые в этот раз были наложены на российский НИИ химии и механики. По мнению властей Соединенных Штатов, научный центр причастен к хакерской атаке на системы безопасности нефтехимического завода на Ближнем Востоке, которая состоялась еще в 2017 году.
На официальном сайте Министерства финансов США сказано, что ограничения ввели в рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”. Для российского НИИ это означает как минимум то, что как отдельным гражданам, так и целым компаниям теперь запрещено вести дела с российским учреждением.
Напомним, что вирус Triton, создание которого приписывают НИИ химии и механики, использовался во время хакерской атаки в Саудовской Аравии. Тогда от действий злоумышленников пострадали промышленные системы инструментальной безопасности Triconex. С помощью этих систем проводилось наблюдение за процессами на предприятии и завершение работы оборудования в случае сбоев или опасных ситуаций.