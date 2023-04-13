19:51, 13 апреля 2023
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США ввели жёсткие санкции против российского мобильного оператора «МегаФон»Это полные блокирующие санкции и заморозка активов
В очередной санкционный пакет Министерства финансов США попал российский мобильный оператор «МегаФон». В отношении компании введены полные блокирующие санкции.
Фото: Reuters.com
Согласно документам, американский Минфин заморозил активы «МегаФона», предприятий компании и аффилированных с ними лиц, а также ввёл полный запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с оператором.
В «Мегафоне» санкции назвали «несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований». Компания намерена оспорить введённые ограничения.