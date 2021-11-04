США выдали Тайваню новые истребители для защиты от военной агрессии Китая

В течение нескольких лет США передали Тайваню 142 истребителя F-16 A/B. Это реализация программы военной помощи США по отражению Тайванем агрессии Китая. Первая эскадрилья модернизированных истребителей будет введена в эксплуатацию 18 ноября.

Остальные самолёты будут также модернизированы. Для этого в городе Тайчжун в 2020 году был открыт центр технического обслуживания истребителей этой серии.

Также тайваньские ВВС заказали у Пентагона ещё 66 истребителей F-16V. Сумма сделки — $8 млрд.