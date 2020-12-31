США выделили деньги сразу на пять проектов новейших ядерных реакторов

«Экологически чистая» электроэнергия становится всё более необходимой с каждым годом, по крайней мере в США, говорится на сайте ядерной энергетики страны. В связи с этим правительство Соединённых Штатов решило поддержать пять проектов, которые обеспечат стран подобной энергией. На это дело, в течение семи лет, будет планируется выделить до 600 млн долларов. На данный момент сумма финансирования составляет всего лишь 30 млн долларов.

Сообщается, что новые гранты будут выделяться проектам, которые которые планируется осуществить в течение ближайших 10-14 лет. Но для того, чтобы получить деньги, компаниям будет необходимо выполнить ряд условить: они должны быть эффективными в работе, недорогими в эксплуатации и конструкции, а также использовать относительно безопасные ядерные топлива и системы охлаждения.