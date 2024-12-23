США выделили Samsung $4,7 млрд на развитие производства чипов в стране

Однако, этот размер льгот оказался на 25,8% меньше, чем было объявлено ранее в предварительном «меморандуме о взаимопонимании». Это связано с уменьшением инвестиций компании в строительство завода в Тейлоре, штат Техас.

Теперь Samsung планирует инвестировать $37 млрд в предприятие, где будут построены полупроводниковые литейные заводы и завод по исследованиям и разработкам. В первоначальном плане инвестиции Samsung составляли более $40 млрд к 2030 году, но размер инвестиций был скорректирован в соответствии с рыночными условиями. Окончательное открытие завода в Тейлоре запланировано на 2026 год.

«Благодаря этим инвестициям в Samsung США теперь официально являются единственной страной на планете, в которой представлены все пять ведущих производителей полупроводников. Это выдающееся достижение, которое обеспечит нам стабильные внутренние поставки самых передовых полупроводников, необходимых для искусственного интеллекта и национальной безопасности, а также создаст десятки тысяч рабочих мест с хорошей оплатой труда и преобразит общины по всей стране», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.