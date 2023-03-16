США выложили видео инцидента своего БПЛА с российским Су-27

На видео видно, как к американскому БПЛА на большой скорости приближается российский самолёт и в нескольких десятках метров от MQ-9 открывает клапан сброса топлива и обливает американский дрон.

После этого трансляция прерывается. В итоге, как оказалось, американский беспилотник упал в Чёрное море.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Кирби после инцидента заявил, что американская сторона предприняла ряд мер для обеспечения возврата обломков БПЛА во избежание попадания «в чужие руки».