США выложили видео инцидента своего БПЛА с российским Су-27

19:35, 16 марта 2023
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США выложили видео инцидента своего БПЛА с российским Су-27Показан момент обрыва трансляции
Министерство обороны США опубликовало видео со своего дрона MQ-9, упавшего в Чёрное море в результате инцидента с российским истребителем Су-27.
Фото: Ria.ru
На видео видно, как к американскому БПЛА на большой скорости приближается российский самолёт и в нескольких десятках метров от MQ-9 открывает клапан сброса топлива и обливает американский дрон.
После этого трансляция прерывается. В итоге, как оказалось, американский беспилотник упал в Чёрное море.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Кирби после инцидента заявил, что американская сторона предприняла ряд мер для обеспечения возврата обломков БПЛА во избежание попадания «в чужие руки».