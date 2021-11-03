США вынудит Huawei отказаться от ещё одного подразделения

Шутка ли — из-за проблем с Google Сервисами и некоторыми комплектующими, IT-гигант был вынужден «избавиться» от суббренда Honor.

Теперь же появилась информация, что Huawei вынудят попрощаться с её одним подразделением. На этот раз, правда, речь идёт уже о серверном бизнесе — той его части, которая использует процессоры на архитектуре x86.

Связано это с тем, что американские санкции сильно ударили по цепочке поставок комплектующих для серверов Huawei на x86-совместимых процессорах.

На данный момент нет точных сроков, когда это произойдёт. По данным инсайдеров, в качестве покупателя выступит »китайский консорциум компаний частного и государственного секторов». В качестве потенциальных кандидатов называются Henan Information Industry Investment и Huaqin Technology.