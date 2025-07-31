Наука и технологии
Опубликовано 31 июля 2025, 16:30
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США выведут легендарный мини-шаттл X-37B на орбиту с новой миссией

Для проверки экспериментальной связи
Космические силы США в сотрудничестве с Управлением оперативного потенциала ВВС планируют запустить секретный космический космоплан X-37B в рамках восьмой миссии. Запуск запланирован на 21 августа 2025 года с территории Космического центра Кеннеди, расположенного во Флориде.
США выведут легендарный мини-шаттл X-37B на орбиту с новой миссией

© U.S. Space Force

Космоплан X-37B, известный также как мини-шаттл, миниатюрная копия шаттла NASA The Space Shuttle. Космический аппарат будет выведен на орбиту с использованием ракеты SpaceX Falcon 9. В ходе этой миссии должны быть проведены испытания передовых технологий, включая экспериментальную лазерную систему связи. Эта система направлена на повышение устойчивости, надёжности, адаптивности и скорости передачи данных в современной архитектуре спутниковой связи.

Кроме того, в рамках миссии будут протестированы инновационные квантовые инерциальные датчики, обладающие наивысшей производительностью среди аналогичных устройств, которые когда-либо применялись в космосе. Эти испытания направлены на обеспечение высокоточной навигации без использования спутниковых систем позиционирования, таких как GPS.

Как сообщает SpaceNews, Квантовые инерциальные датчики обладают потенциалом для применения в навигации в окололунном пространстве, что расширит границы технологий для осуществления дальних космических миссий и проведения научных исследований.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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