США выведут легендарный мини-шаттл X-37B на орбиту с новой миссией

Космоплан X-37B, известный также как мини-шаттл, миниатюрная копия шаттла NASA The Space Shuttle. Космический аппарат будет выведен на орбиту с использованием ракеты SpaceX Falcon 9. В ходе этой миссии должны быть проведены испытания передовых технологий, включая экспериментальную лазерную систему связи. Эта система направлена на повышение устойчивости, надёжности, адаптивности и скорости передачи данных в современной архитектуре спутниковой связи.

Кроме того, в рамках миссии будут протестированы инновационные квантовые инерциальные датчики, обладающие наивысшей производительностью среди аналогичных устройств, которые когда-либо применялись в космосе. Эти испытания направлены на обеспечение высокоточной навигации без использования спутниковых систем позиционирования, таких как GPS.

Как сообщает SpaceNews, Квантовые инерциальные датчики обладают потенциалом для применения в навигации в окололунном пространстве, что расширит границы технологий для осуществления дальних космических миссий и проведения научных исследований.