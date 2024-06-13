США заблокируют Китаю доступ к технологии производства 2-нм транзисторов

Байден должен в ближайшее время подписать указ о запрете доступа КНР не только к готовым полупроводникам и вычислительному оборудованию, но и к технологиям производства чипов. США это необходимо, чтобы ослабить потенциал Китая на фоне бума ИИ.

Штаты намерены не дать Китаю доступ к технологии производства чипов Gate-All-Around (GAA), которую с недавнего времени начала использовать Samsung при производстве 2-нм и 3-нм транзисторов.

Как отмечает технологический портал WccfTech, технология GAA считается одним из важнейших методов создания высокотехнологичных полупроводниковых процессов. GAA предполагает использование «электрода затвора» вдоль всего канала транзисторов для предотвращения утечки тока и обеспечения лучшего электростатического контроля. В результате достигается более эффективное энергопотребление, улучшается теплоотвод, а также повышается производительность. Пока технология GAA не получила широкого распространения, кроме Samsung с её 3-нм техпроцессом и будущего 2-нм узла, эта производственная методология пока находится на очень ограниченном уровне.

Тем не менее США уже готовы вставлять Китаю палки в колёса, только чтобы не допустить серьёзного конкурента на рынок и в целом запустить процессы деградации производства.