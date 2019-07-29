США забыли проверить все системы безопасности смертоносного Boeing 737 Max

Так, источники издания сообщают, что огромное количество бывших и действующих сотрудников как ФАУ, так и компании Boeing, не выполнили обязательные проверки в отношении Boeing 737 MAX. По не до конца понятным причинам, представители регулирующего органа, на протяжении многих лет крайне снисходительно относились к надзору за работой производителя самолетов. В ФАУ даже были руководители, которые нередко отвергали предложения своих подчиненных по обязыванию Boeing принять дополнительные меры безопасности при проектировании своих самолетов.

Из публикации американского издания следует, что вскоре после катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 в Индонезии, в октябре 2018 года, в результате которой погибли 189 человек, эксперты ФАУ попытались проверить данные об имеющейся в лайнерах данного типа системе MCAS ("Система улучшения характеристик маневренности" — прим. редакции). В результате проверок было выявлено, что ФАУ практически не занималась сбором информацию о ней и совершенно не проводило важных независимых проверок на стадии ее сертификации. Следом после крушения в Индонезии, катастрофа случилась и в Эфиопии, уже в марте 2019 года — тогда также разбился самолет Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек. Тогда руководство Boeing было вынуждено признать, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы MCAS перед крушением.