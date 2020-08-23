США займутся испытанием радаров против дронов

Так, судя по опубликованным данным, Федеральное управление гражданской авиации возьмется на изучение и анализ сразу нескольких систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов для аэропортов. Пока что речь идет об испытаниях как минимум 10 технологий и систем, но в будущем их число может увеличиться. Начало тестового периода назначено на 2021 год, при этом данная инициатива является лишь частью исследовательской программы агентства по обнаружению и снижению влияния беспилотных летательных аппаратов.

”Поскольку количество беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве продолжает расти, неудивительно, что доступность технологий противодействия беспилотным летательным аппаратам также возросла. Нам нужно проверить эти системы и начать использовать их в аэропортах и других стратегически важных местах”, - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.