США захотели модернизировать ударные беспилотники Reaper

Инициатором проекта выступила компания General Atomics. Именно она предложила версию беспилотника MQ-9B STOL, которая в дальнейшем будет использоваться для использования на десантных кораблях.

Сообщается, что в комплект для модернизации беспилотника входит складное крыло и хвостовое оперение новой конструкции. При этом сроки их установки минимальные — около одного дня.

Напомним, что впервые разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper отправился в полёт в далёком 2001 году. Летательный аппарат способен нести бомбы и ракеты класса «воздух-земля».

Чуть ранее, в феврале 2022 года, наши коллеги из The Drive рассказали, что для слежения за российской стороной используются именно беспилотники MQ-9, а также RQ-4D Phoenix.