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США захотели продать «Свободу»Осталось найти покупателя
Оказалось, что Военно-морским силам (ВМС) США более не нужны литоральные боевые корабли типа Freedom («Свобода»). И уже в ближайшее время они могут продать боевую единицу союзникам.
Начальник штаба ВМС адмирал Майкл Гилдей рассказал, что данные модели кораблей способны заинтересовать одну или несколько стран Южной Америки. Там их можно будет использовать в борьбе с контрабандистами наркотиков.
Также одним из потенциальных покупателей «Свободы» является Тайвань.
Но есть у модели и несколько недостатков, которые могут помешать ей стать популярной среди союзников США. К ним относятся высокая стоимость, спорная эффективность и наличие технических проблем.
Напомним, что ранее об излишней дороговизне кораблей типа «Свобода» написало издание Defense News.