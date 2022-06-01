США захотели продать «Свободу»

Начальник штаба ВМС адмирал Майкл Гилдей рассказал, что данные модели кораблей способны заинтересовать одну или несколько стран Южной Америки. Там их можно будет использовать в борьбе с контрабандистами наркотиков.

Также одним из потенциальных покупателей «Свободы» является Тайвань.

Но есть у модели и несколько недостатков, которые могут помешать ей стать популярной среди союзников США. К ним относятся высокая стоимость, спорная эффективность и наличие технических проблем.

Напомним, что ранее об излишней дороговизне кораблей типа «Свобода» написало издание Defense News.