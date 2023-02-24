США захотели снабдить Украину спутниковыми системами конкурентов Starlink

Он отметил критическую важность работы Starlink для обороны Украины, но подчеркнул и важность разнообразия игроков рынка.

Возможно, такое заявление советника американского президента продиктовано тем, что Илон Маск, владелец Starlink, неоднократно предупреждал, что свернёт деятельность своей компании на Украине, если с ним не расплатится государство, так как Starlink предоставляет свои услуги в рамках частно-государственного партнёрства.

Также Маск ограничил функционал украинских спутников, не желая усиливать эскалацию конфликта.

«Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины», — заявил Салливан.