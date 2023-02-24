США захотели снабдить Украину спутниковыми системами конкурентов Starlink

США захотели снабдить Украину спутниковыми системами конкурентов StarlinkПри этом отдали должное Илону Маску
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для обороны Украины требуется, чтобы как можно больше коммерческих компаний-провайдеров предоставляли спутниковый интернет на Украине.
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Он отметил критическую важность работы Starlink для обороны Украины, но подчеркнул и важность разнообразия игроков рынка.
Возможно, такое заявление советника американского президента продиктовано тем, что Илон Маск, владелец Starlink, неоднократно предупреждал, что свернёт деятельность своей компании на Украине, если с ним не расплатится государство, так как Starlink предоставляет свои услуги в рамках частно-государственного партнёрства.
Также Маск ограничил функционал украинских спутников, не желая усиливать эскалацию конфликта.
«Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины», — заявил Салливан.