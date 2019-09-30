США "закинули" на границу с Россией тысячи единиц боевой техники

Известно, что в крупном учении было задействовано порядка 2,5 тысяч единиц танков M1 Abrams, артиллерийских установок M109 Paladin, боевых машин M2 Bradley и прочей колесной и гусеничной техники. Все оборудование было размещено на три судна, которые двигались в сторону Европы. Отмечается, что техника транспортированная в Европу будет отрабатывать взаимодействия с армией Эстонии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии, Румынии и Польши. Фактически, российские границы будут обрамлены американской техникой.

”Практические учения, подобные этому, необходимы для поддержания нашей национальной готовности, гарантируя, что мы всегда будем в состоянии быстро реагировать во время кризиса”, - прокомментировали американские военные.