Журналисты “Голоса Америки” провели расследование, в ходе которого было установлено, что BBX и BMC США потратила сотни тысяч долларов на китайские беспилотные летательные аппараты, которые производит компания Da Jiang Innovations. Предполагалось, что использовать их будут в “некоторых из самых секретных подразделениях ВС США”.

Известно, что конгресс США обеспокоен тем, что Пентагон продолжает использовать китайские беспилотники. Законодательная группа от обеих партий внесла законопроект, который ограничивает федеральные ведомства в приобретении беспилотных летательных аппаратов из стран, представляющих угрозу для национальной безопасности США.