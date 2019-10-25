Наука и технологии
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США закупили китайские военные беспилотники на роль мишеней в учениях
Потратив сотни тысяч долларов
Китайские беспилотники, которые были куплены Министерством обороны США спустя несколько месяцев после запрета на их применение по соображениям кибербезопасности, функционируют в роли мишеней.
Журналисты “Голоса Америки” провели расследование, в ходе которого было установлено, что BBX и BMC США потратила сотни тысяч долларов на китайские беспилотные летательные аппараты, которые производит компания Da Jiang Innovations. Предполагалось, что использовать их будут в “некоторых из самых секретных подразделениях ВС США”.
Известно, что конгресс США обеспокоен тем, что Пентагон продолжает использовать китайские беспилотники. Законодательная группа от обеих партий внесла законопроект, который ограничивает федеральные ведомства в приобретении беспилотных летательных аппаратов из стран, представляющих угрозу для национальной безопасности США.
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