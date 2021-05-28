США закупят 145 бомбардировщиков-убийц российских С-400

О соответствующих планах заявил кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС) Фрэнк Кендалл. При этом, пишет The Drive, раньше говорилось о покупке лишь 100 таких самолётов. Подобная «обновка» оценивается примерно в 89 млрд долларов.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестны сроки, в которые Пентагон получит B-21 Raider в полном объёме. Также не называется окончательная стоимость боевого воздушного транспорта.

Заявляется, что новинка должна будет заменить стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. При этом ранее, журнал Popular Mechanics, назвал её ещё и потенциально «самым крутым» самолётом на планете.