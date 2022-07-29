Наука и технологии
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США заменят разведывательные беспилотники на «более устойчивые» технологии наблюдения

Это произойдёт в 2027 году
К 2027 финансовому году Военно-воздушные силы США откажутся от использования разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk. Причина в том, что ВВС хотят перейти на «более устойчивые» технологии наблюдения.
США заменят разведывательные беспилотники на «более устойчивые» технологии наблюдения

Это стало известно из письма сотрудника Центра управления жизненным циклом ВВС, направленного компании Northrop Grumman о сроках завершения производства последней версии RQ-4. Отмечается, что эксплуатация всех Global Hawk завершится в 2026 финансовом году.

Информацию о выводе из эксплуатации этих беспилотников подтвердила и прокомментировала пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек. По словам чиновницы, ВВС выведут из эксплуатации девять действующих Global Hawk Block 40. Это произойдёт в 2027 финансовом году. Вместо них ведомство планирует работать с «более устойчивыми» технологиями наблюдения. Какими именно, не уточняется.

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