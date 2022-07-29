США заменят разведывательные беспилотники на «более устойчивые» технологии наблюдения

Это стало известно из письма сотрудника Центра управления жизненным циклом ВВС, направленного компании Northrop Grumman о сроках завершения производства последней версии RQ-4. Отмечается, что эксплуатация всех Global Hawk завершится в 2026 финансовом году.

Информацию о выводе из эксплуатации этих беспилотников подтвердила и прокомментировала пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек. По словам чиновницы, ВВС выведут из эксплуатации девять действующих Global Hawk Block 40. Это произойдёт в 2027 финансовом году. Вместо них ведомство планирует работать с «более устойчивыми» технологиями наблюдения. Какими именно, не уточняется.