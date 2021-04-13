США запланировали запустить в космос ракету на ядерном двигателе

Новая разработка может быть использована как минимум для полётов на Луну, сообщает Nuclear Engineering. Но также ядерная тепловая тяга может помочь и в более дальних космических путешествиях.

Сообщается, что агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) уже заключило контракт с General Atomics. Сумма сделки составила 22 млн долларов. Эти деньги будут потрачены на разработку небольшого ядерного реактора.

Сообщается, что испытания новейшего двигателя на окололунной орбите состоится ближе к 2025 году. Учитывая серьёзность, с которой подошли министерства к вопросу, есть все шансы, что это и вправду случится в обозначенные сроки.