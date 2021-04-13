Наука и технологии
Сегодня в 13:58
США запланировали запустить в космос ракету на ядерном двигателе
И даже назвали примерные сроки её испытаний на окололунной орбите
В сети появилась информация о свежей инициативе NASA и Министерства энергетики США. Они заинтересовались темой ядерного реактора, который может разработать для космической ракеты компания General Atomics.
Новая разработка может быть использована как минимум для полётов на Луну, сообщает Nuclear Engineering. Но также ядерная тепловая тяга может помочь и в более дальних космических путешествиях.
Сообщается, что агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) уже заключило контракт с General Atomics. Сумма сделки составила 22 млн долларов. Эти деньги будут потрачены на разработку небольшого ядерного реактора.
Сообщается, что испытания новейшего двигателя на окололунной орбите состоится ближе к 2025 году. Учитывая серьёзность, с которой подошли министерства к вопросу, есть все шансы, что это и вправду случится в обозначенные сроки.