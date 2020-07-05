США заподозрили в намерении отказаться от моратория на испытания ядерного оружия

Так, согласно данным, опубликованным РИА Новости, в МИД России сложилось впечатление, что отказ американских коллег может привести к тому, что между странами будет расторгнут Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Стоит отметить, что чуть ранее эксперты заявляли, что в случае, если Россия и США не смогут найти общий язык в вопросе продления СНВ-3, то мир столкнется с заметным ухудшением ситуации с ядерным оружием. При самом негативном сценарии, все это может привести к новой гонке ядерных вооружений.