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США заподозрили в намерении отказаться от моратория на испытания ядерного оружия
Ни к чему хорошему, в случае подтверждения опасений, это не приведет
В сети появилась информация о том, что США заподозрили в намерении отказаться от моратория на испытания ядерного оружия. По крайней мере, именно это следует из комментария МИД России относительно доклада США о соблюдении соглашений в области контроля за вооружениями.
Так, согласно данным, опубликованным РИА Новости, в МИД России сложилось впечатление, что отказ американских коллег может привести к тому, что между странами будет расторгнут Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Стоит отметить, что чуть ранее эксперты заявляли, что в случае, если Россия и США не смогут найти общий язык в вопросе продления СНВ-3, то мир столкнется с заметным ухудшением ситуации с ядерным оружием. При самом негативном сценарии, все это может привести к новой гонке ядерных вооружений.