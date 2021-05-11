Наука и технологии
Сегодня в 11:29
США заподозрили в привлечении других стран к созданию биооружия
Этим объясняется активизация исследований в биологической сфере
В сети появилась информация о том, что первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заподозрил США в привлечении других стран к созданию биооружия.
Аверьянов отметил, что в течение последних нескольких лет Соединённые Штаты вместе с союзниками из НАТО активно ведут исследования в биологической сфере, сообщает РИА Новости. При этом для каждой отдельной страны в США разрабатывают «индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», считает чиновник.
Заместитель секретаря Совбеза России также заявил, что подобная деятельность происходит через «жёсткое навязывание» программы «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения». Вместе с ней также идут программы «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».