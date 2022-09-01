США запретили NVIDIA и AMD продавать России промышленные процессоры

Также речь идёт о запрете поставок промышленных процессоров, в частности, необходимых для технологии машинного обучения. Аналитики Nvidia уже спрогнозировали потерю компанией порядка $400 млн на потенциальных продажах только в Китае. Отмечается, что после появления этой информации в публичном пространстве акции Nvidia упали на 6,6%.

«[Власти] указали, что новое лицензионное требование позволит исключить риск того, что продукты могут быть использованы или перенаправлены в "военное конечное использование" или "военному конечному пользователю" в Китае и России», — говорится в сообщении Nvidia на основании заявления, которое было подано компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.