США запретили России эксплуатировать не только свои самолёты Boeing, но и европейские Airbus

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США запретили России эксплуатировать не только свои самолёты Boeing, но и европейские AirbusИ это вызывает серьёзные вопросы
Некоторое время назад Минторг США внёс в санкционный список самолёты российских авиакомпаний, которые были произведены американской Boeing.
Тогда речь шла о чуть более 150 летательных аппаратов компании. Теперь же Соединённые Штаты пошли ещё дальше и включили в данный список 25 машин Airbus.
Казалось бы, где власти США и где европейский Airbus? Но всё дело в том, что правительство страны считает для себя возможным вводить ограничения на самолёты, как минимум 25% компонентов которых произведены в США.
Сообщается, что в санкционный список попали самолёты Airbus A320, A321 и A330 «Уральских авиалиний», «Ямала», Red Wings, Nordwind, S7 и iFly. Отметим, что помимо 25 летательных аппаратов Airbus, в него также включили несколько новых моделей Boeing.