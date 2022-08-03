США запретили России эксплуатировать не только свои самолёты Boeing, но и европейские Airbus

Тогда речь шла о чуть более 150 летательных аппаратов компании. Теперь же Соединённые Штаты пошли ещё дальше и включили в данный список 25 машин Airbus.

Казалось бы, где власти США и где европейский Airbus? Но всё дело в том, что правительство страны считает для себя возможным вводить ограничения на самолёты, как минимум 25% компонентов которых произведены в США.

Сообщается, что в санкционный список попали самолёты Airbus A320, A321 и A330 «Уральских авиалиний», «Ямала», Red Wings, Nordwind, S7 и iFly. Отметим, что помимо 25 летательных аппаратов Airbus, в него также включили несколько новых моделей Boeing.