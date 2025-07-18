США запретит китайские технологии в подводных интернет-кабелях

Причиной этого шага названы опасения по поводу киберугроз и потенциального доступа к данным со стороны иностранных государств, в частности Китая. Подводные кабели играют ключевую роль в передаче международного интернет-трафика — через них проходит около 99% всего объема данных, циркулирующего между странами.

По заявлению комиссии, угроза со стороны так называемых «иностранных противников» требует более жестких мер для защиты критической инфраструктуры. Власти США уже давно выражают обеспокоенность возможностью слежки и вмешательства со стороны китайских компаний в обработку сетевого трафика.