США запретят Huawei использовать доллары

Но в конечном итоге было принято решение пойти другим путем и включить Huawei в черный список Торговой палаты США. Из-за этого китайский производитель потерял возможность сотрудничать с американскими компаниями, в том числе и Google — именно по этой причине последние Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro вышли без поддержки Google-сервисов. Но Соединенным Штатам этого будто бы мало — буквально вот-вот стало известно о том, что вариант с отключением Huawei от расчетов долларах вполне может быть пущен в ход в ближайшие месяцы. Случится это или нет связано лишь с анализом того, как обстоят дела с Huawei.

Учитывая тот факт, что США и Китай прямо сейчас проходят совместный процесс заключения торговых соглашений, очень странно, что американская сторона в тот же момент пытается угрожать Huawei — вполне возможно, что подобные действия в конечном итоге приведут к остановке заключения совместных договоренностей между двумя странами.