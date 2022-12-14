США запретят любые денежные расчёты с соцсетями, которыми управляют из России, Китая и других «враждебных государств»

Под «враждебными» понимаются Россия, Китай, Северная Корея, Куба, Иран. Под контролем, или влиянием, авторы законопроекта понимают, что «враждебное» по отношению к США государство прямо или косвенно владеет компанией, контролирует её с возможностью принимать важные решения или владеет 10% или более голосующих акций.

При этом в тексте законопроекта упоминается только китайская компания ByteDance и принадлежащая ей соцсеть TikTok. Но не уточняется, что в целом авторы понимают под транзакциями.

Инициаторы принятия этого закона утверждают, что документ призван «защитить американцев от угрозы со стороны враждебных государств».

Законопроект должен поступить в профильный комитет, который и примет решение, отклонить документ или продолжить обсуждение.