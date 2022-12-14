США запретят любые денежные расчёты с соцсетями, которыми управляют из России, Китая и других «враждебных государств»Но в законопроекте указана только китайская TikTok
Группа законодателей внесла в Сенат и Палату представителей Конгресса США законопроект о блокировании любых транзакций с соцсетями, контроль которых осуществляется из «враждебных государств». Предлагается наделить такими полномочиями президента страны.
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Под «враждебными» понимаются Россия, Китай, Северная Корея, Куба, Иран. Под контролем, или влиянием, авторы законопроекта понимают, что «враждебное» по отношению к США государство прямо или косвенно владеет компанией, контролирует её с возможностью принимать важные решения или владеет 10% или более голосующих акций.
При этом в тексте законопроекта упоминается только китайская компания ByteDance и принадлежащая ей соцсеть TikTok. Но не уточняется, что в целом авторы понимают под транзакциями.
Инициаторы принятия этого закона утверждают, что документ призван «защитить американцев от угрозы со стороны враждебных государств».
Законопроект должен поступить в профильный комитет, который и примет решение, отклонить документ или продолжить обсуждение.