США запретят Nvidia поставлять в Китай урезанные ИИ-чипы

Опубликовано 08 ноября 2025, 09:451 мин.
США запретят Nvidia поставлять в Китай урезанные ИИ-чипыВашингтон ужесточает экспортный контроль
Власти США намерены заблокировать продажу компанией Nvidia новых версий чипов для искусственного интеллекта (ИИ) на китайский рынок. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о модели B30A, которая создана специально в облегченной конфигурации, чтобы соответствовать действующим ограничениям на экспорт технологий.
© Ferra.ru
По данным издания, образцы B30A уже были предоставлены нескольким китайским клиентам. Этот чип способен обучать крупные языковые модели при работе в больших вычислительных кластерах.
Nvidia в ответ на запросы отмечает, что не учитывает китайский рынок центров обработки данных в своей финансовой стратегии. Однако компания, по информации источников, работает над изменением архитектуры чипа, надеясь на возможный пересмотр решения со стороны США.
Ситуация осложняется и со стороны Китая. Недавно Пекин ввел рекомендации, согласно которым новые дата-центры с государственным финансированием должны использовать только отечественные процессоры. Объекты, готовность которых составляет менее 30%, обязаны отказаться от иностранных чипов.