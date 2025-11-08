США запретят Nvidia поставлять в Китай урезанные ИИ-чипы

По данным издания, образцы B30A уже были предоставлены нескольким китайским клиентам. Этот чип способен обучать крупные языковые модели при работе в больших вычислительных кластерах.

Nvidia в ответ на запросы отмечает, что не учитывает китайский рынок центров обработки данных в своей финансовой стратегии. Однако компания, по информации источников, работает над изменением архитектуры чипа, надеясь на возможный пересмотр решения со стороны США.

Ситуация осложняется и со стороны Китая. Недавно Пекин ввел рекомендации, согласно которым новые дата-центры с государственным финансированием должны использовать только отечественные процессоры. Объекты, готовность которых составляет менее 30%, обязаны отказаться от иностранных чипов.