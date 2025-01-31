Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 18:06
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США запустила готовившийся 10 лет суперкомпьютер

Он будет использоваться для научных исследований
Аргоннская национальная лаборатория в США объявила о полном запуске суперкомпьютера Aurora, который теперь доступен для открытых научных исследований. Разработка этого проекта началась еще в 2015 году, но из-за многочисленных задержек запуск был отложен на 10 лет. В итоге, Aurora достиг производительности более 1 экзафлопс в вычислениях и 11,6 эксафлопсов в области искусственного интеллекта.
США запустила готовившийся 10 лет суперкомпьютер

© Ferra.ru

Изначально Aurora должна была быть запущена в 2018 году, но проект столкнулся с трудностями, включая отмену процессоров Xeon Phi от Intel и задержки в технологии 7-нм техпроцесса. Завершение установки системы затянулось до июня 2023 года, а полное функционирование состоялось только в мае 2024 года.

Хотя Aurora не является самым мощным суперкомпьютером для моделирования, его производительность в области искусственного интеллекта выходит на новый уровень, что открывает новые возможности для обучения больших языковых моделей и создания инновационных ИИ-инструментов.

Сейчас Aurora используется для сложных симуляций, таких как моделирование человеческой циркуляции, ядерных реакторов и взрывов сверхновых. Он также помогает в обработке данных из крупных научных центров, таких как APS в Аргонне и Большой адронный коллайдер.