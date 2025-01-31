США запустила готовившийся 10 лет суперкомпьютер

Изначально Aurora должна была быть запущена в 2018 году, но проект столкнулся с трудностями, включая отмену процессоров Xeon Phi от Intel и задержки в технологии 7-нм техпроцесса. Завершение установки системы затянулось до июня 2023 года, а полное функционирование состоялось только в мае 2024 года.

Хотя Aurora не является самым мощным суперкомпьютером для моделирования, его производительность в области искусственного интеллекта выходит на новый уровень, что открывает новые возможности для обучения больших языковых моделей и создания инновационных ИИ-инструментов.

Сейчас Aurora используется для сложных симуляций, таких как моделирование человеческой циркуляции, ядерных реакторов и взрывов сверхновых. Он также помогает в обработке данных из крупных научных центров, таких как APS в Аргонне и Большой адронный коллайдер.