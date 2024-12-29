США запустили спутник для организации космической сети по типу криптовалют

Речь идёт о небольшом космическом аппарате CTC-0, который позволит передавать текстовые сообщения через специализированную портативную антенну и в будущем — на обычные смартфоны. Spacecoin разработала свою блокчейн-платформу Creditcoin, которая поможет управлять сетью спутников, обеспечивая безопасность операций и упрощая платежи «без участия центрального органа».

Как отмечает портал SpaceNews, это создаст более безопасную и устойчивую к цензуре сеть, где можно без посредников связаться с желаемым контент-поставщиком. Основатель компании Spacecoin, Тае О, отметил, что благодаря децентрализации нет необходимости получать разрешение от правительственных или телекоммуникационных компаний и можно напрямую общаться с нужными людьми или машинами.