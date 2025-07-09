США запустят миссию для тестирования военного навигационного спутника

Запуск будет осуществлён тяжёлой ракетой-носителем Vulcan компании ULA с базы Космических сил США во Флориде. Известно, что главная цель миссии — запуск спутника NTS-3, который, в свою очередь, нужен для отработки новых технологий, например, работы цифрового генератора сигналов, а также оборудования для защиты от помех и кибератак различного уровня.

Про этом остальные полезные нагрузки ракеты засекречены.

В рамках миссии USSF-106 будет использоваться ракета Vulcan конфигурации VC4S с четырьмя твердотопливными ускорителями GEM-63XL производства Northrop Grumman. Каждый ускоритель развивает тягу в 2044 кН, а на основной ступени будут установлены два двигателя Blue Origin BE-4, каждый из которых развивает тягу в 2400 кН на уровне моря. Двигатели BE-4 производятся на заводе Blue Origin.