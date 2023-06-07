США запустят спутники для слежки за российскими и китайскими аппаратами

16:08, 07 июня 2023
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США запустят спутники для слежки за российскими и китайскими аппаратамиТак как считают, что есть угроза их орбитальной группировке
Космические силы США запустят в космос спутники Silent Barker для отслеживания действий российских и китайских космических аппаратов. По мнению Пентагона, российские и китайские спутники могут представлять опасность для американской орбитальной группировки. Это совместный проект с Национальным разведывательным управлением.
Как заявляют американские ведомства, запуск спутников позволит проводить поиск, отслеживать и своевременно распознавать возможные угрозы в отношении американских аппаратов.
Предположительно, орбитальная группировка будет состоять из нескольких спутников, расположенных на высоте 35,4 тысячи км над Землёй.