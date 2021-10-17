США запустят таинственную военную ракету над Тихим океаном

Об этом стало известно благодаря навигационному предупреждению, отправленному пилотам и мореплавателям, пишет Интерфакс. Отмечается также, что сам пуск состоится с полигона Кальяк у южного побережья Аляски. Финальной точкой называется район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Таким образом, ракета должна пролететь над Тихим океаном и преодолеть около 2 тыс км.

Напомним, что ранее представители армии Соединённых Штатов, совместно с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, провели испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Это то самое оружие, которое ещё называют «убийцей» российских С-400 «Триумф».