США запустят в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Речь в том числе идёт о двигателях Aeon, тоже напечатанных на 3D-принтере. Длина ракеты — 30 метров, в качестве горючего используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород.

Стоимость одного запуска Terran1 оценивается в размере $12 млн. При этом печать комплектующих ракеты на 3D-принтере позволяет сделать менее трудоёмким её производство, за счёт чего сокращаются стоимость ракеты и сроки строительства.