США запустят в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

23:09, 08 марта 2023
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США запустят в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракетуНапечатано 85% комплектующих
Американская космическая компания Relativity Space заявила о запуске ракеты Terran1, комплектующие которой на 85% напечатаны на 3D-принтере.
Фото: Cnbc.com
Речь в том числе идёт о двигателях Aeon, тоже напечатанных на 3D-принтере. Длина ракеты — 30 метров, в качестве горючего используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород.
Стоимость одного запуска Terran1 оценивается в размере $12 млн. При этом печать комплектующих ракеты на 3D-принтере позволяет сделать менее трудоёмким её производство, за счёт чего сокращаются стоимость ракеты и сроки строительства.