США зарегистрировали первое лекарство против коронавируса

Благодаря данному разрешению FDA, лекарство можно будет официально использовать при лечении коронавируса, сообщает CBS News. Стоит отметить, что ремдесивир использовался в стране еще с весны текущего года, но только в случае крайней необходимости.

Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о неэффективности данного лекарства в борьбе с COVID-19. При этом он также отметил, что все же существует препарат, который может быть полезен при лечении заболевания в тяжелой форме. Им, по словам главы организации, является дексаметазон.