Наука и технологии
Сегодня 09:01
США зарегистрировали первое лекарство против коронавируса
Но оно не очень понравилось главе ВОЗ
Как стало известно, в США наконец-то зарегистрировали первое лекарство против коронавируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны (FDA) выбрало для этого препарат под названием ремдесивир.
Благодаря данному разрешению FDA, лекарство можно будет официально использовать при лечении коронавируса, сообщает CBS News. Стоит отметить, что ремдесивир использовался в стране еще с весны текущего года, но только в случае крайней необходимости.
Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о неэффективности данного лекарства в борьбе с COVID-19. При этом он также отметил, что все же существует препарат, который может быть полезен при лечении заболевания в тяжелой форме. Им, по словам главы организации, является дексаметазон.