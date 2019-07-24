США заставляют Индию купить истребители F-35 под угрозой санкций

По его словам, санкции будут моментально введены, как только российские С-400 прибудут на территорию Индии. Он утверждает, что в целом в США “чрезвычайно расстроены и недовольны” тем, что индийская сторона приняла решение о закупке ракет именно у России.

”В поле зрения находится не только Турция. Администрация Дональда Трампа также внимательно следит за Индией. Ее решение приобрести систему С-400 и недавно озвученные планы по увеличению оборонных закупок у Москвы стали серьезной причиной для беспокойства”, — рассказал анонимный американский чиновник индийскому изданию ThePrint. ”США особенно раздражает, что за последние три года не было подписано ни одного значимого оборонного соглашения, при этом ведутся переговоры с Россией по нескольким крупным сделкам”