США засудят журналиста, который рассказал о «дыре для хакеров» на государственном сайте

Об этом пишет портал Pcmag со ссылкой на редакцию газеты St. Louis Post-Dispatch. Отмечается, что один из журналистов газеты в своей статье рассказал о серьёзном баге в HTML-коде сайта Департамента начального и среднего образования штата Миссури. Из-за бага могли быть раскрыты и скомпрометированы номера социального страхования более 100 тысяч учителей штата.

Как сообщается, номера социального страхования можно было увидеть через HTML-код в открытом виде на веб-страницах сайта. То есть любой пользователь мог случайно или намеренно, но без каких-либо затруднений, просмотреть конфиденциальную информацию, просто «щёлкнув правой кнопкой мыши в браузере».

Газета St. Louis Post-Dispatch сообщила об обнаруженной уязвимости властям штата, чтобы они могли немедленно её исправить. Газета даже задержала публикацию статьи о существующей проблеме, чтобы дать штату достаточно времени для защиты персональных данных. Но вместо того, чтобы поблагодарить газету, губернатор штата Миссури Майк Парсон назвал журналиста, обнаружившего уязвимость, хакером.

Губернатор, выступая на пресс-конференции по поводу случившегося, сказал, что журналист получил информацию о страховых номерах учителей незаконным способом. «Хакер — тот, кто получает несанкционированный доступ к информации или контенту. У этого человека не было разрешения делать то, что он сделал. Этот человек не является жертвой. Он действовал против образовательного агентства штата, чтобы скомпрометировать личную информацию учителей в попытке опозорить штат и продать заголовки для своего новостного издания», — заявил Парсон.

При этом он обвинил журналиста в том, что тому было необходимо конвертировать и декодировать HTML-код сайта, прежде чем получить доступ к номерам социального страхования учителей. Также Парсон заявил. что намерен добиться суда над журналистом. Как отмечается, никаких доказательств вины журналиста представлено не было