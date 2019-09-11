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США заявили, что Россия подведет всех при высадке на Марс

Правда, высказывание больше похоже на патриотическую пропаганду, чем на объективную оценку
Американское издание ArsTechnica пишет, что парашютная часть системы десантного модуля, разработанного для российско-европейской марсианской станции ExoMars-2020, может помешать своевременному запуску одноименной миссии.

По словам издания, ему известно о том, что кроме двух неудачных испытаний парашютной системы, о которых известно широкой общественности, было и третье испытание, засекреченное, которое также закончилось неудачей. При этом американские журналисты делают акцент на том, что в течение последних 60 лет на Марс пытались спуститься 21 раз, но успешными оказались лишь восемь посадок. И все они были разработаны внутри НАСА.

Напомним, что испытания парашютной системы русско-европейской миссии происходили в августе и закончились неудачей. Так, полноразмерный макет десантного модуля, который планируется задействовать при реальной посадке, поднявшись на высоту в несколько километров, разбился при попытке вернуться обратно.

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