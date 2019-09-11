США заявили, что Россия подведет всех при высадке на Марс

По словам издания, ему известно о том, что кроме двух неудачных испытаний парашютной системы, о которых известно широкой общественности, было и третье испытание, засекреченное, которое также закончилось неудачей. При этом американские журналисты делают акцент на том, что в течение последних 60 лет на Марс пытались спуститься 21 раз, но успешными оказались лишь восемь посадок. И все они были разработаны внутри НАСА.

Напомним, что испытания парашютной системы русско-европейской миссии происходили в августе и закончились неудачей. Так, полноразмерный макет десантного модуля, который планируется задействовать при реальной посадке, поднявшись на высоту в несколько километров, разбился при попытке вернуться обратно.