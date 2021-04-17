США заявили о готовности защитить Японию с помощью ядерного оружия

Так, отмечается, что эти действия соответствуют Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Данный документ является юридической базой союза между Токио и Вашингтоном. Помимо прочего главы стран подтвердили, что следуют полной денуклеаризации Северной Кореи. Пхеньян, в свою очередь, они призвали действовать в соответствии с обязательствами в рамках резолюций Совбеза ООН.

Нескольким ранее японское издание “Йомиури Симбун” поделилось материалом, в котором сообщается о наращивании военно-технических возможностей руководств стран. Кроме того, для защиты страны от китайской угрозы будут использоваться американские F-35.