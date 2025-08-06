Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2025, 09:45
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США заявили о начале «экспорта ИИ» в страны Азии

В готовом для развёртывания виде
Директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос выступил в речью в городе Ичхон в Южной Корее на Глобальном форуме по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Это министерская встреча в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
США заявили о начале «экспорта ИИ» в страны Азии
© Official Photo by the White House / Wikimedia Commons

Как заявил Крациос, США активно работают над внедрением инноваций в области искусственного интеллекта и продвигают концепцию «ИИ-дипломатии». По его словам, Трамп подписал ряд указов, направленных на запрет закупок ИИ-моделей, основанных «на идеологических предубеждениях», а также на стимулирование экспорта американских технологий в этой сфере. Искусственный интеллект рассматривается как инструмент двусторонней дипломатии, способствующий укреплению дружественных отношений и развитию инноваций.

Крациос подчеркнул, что администрация США считает, что ИИ открывает новую эру в промышленности, информационных технологиях и культуре. При этом АТЭС предоставляет возможность для активизации сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря использованию ИИ.

Крациос заявил, что Штаты готовы предложить «экспортные пакеты», включающие в себя аппаратное обеспечение, системы хранения данных, облачные сервисы, сети, системы безопасности и приложения для различных отраслей. Это системы, полностью готовые к развёртыванию любой сложности.

Кроме того, по словам Крациоса, администрация Трампа стремится уменьшить государственное регулирование в сфере искусственного интеллекта, создавая пространство для конкуренции и творчества. Чиновник заверил, что США поддерживают разработку и внедрение открытых моделей искусственного интеллекта и соответствующей инфраструктуры.