США заявили о скором падении на Землю неактивного российского спутника

Так, американские военные уже заявили, что минимальная высота орбиты аппарата составляет 188 км, в то время как максимальная находится на уровне 196 км, пишет РИА Новости. В случае, если подсчеты окажутся верны, то спутник войдет в атмосферу Земли уже 22 сентября.

Напомним, что “Монитор-Э” запустили на орбиту еще в августе 2005 года. Старт ракеты-носителя “Рокот” со спутником состоялся с космодрома Плесецк, а основной задачей, поставленной перед аппаратом, являлась отработка технологий, которые можно было бы применять для создания серии спутников “Монитор”, разрабатываемых для дистанционного зондирования Земли.