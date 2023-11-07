Стал известен срок эксплуатации Российской орбитальной станции

Российская орбитальная станция (РОС) разрабатывается с амбициозной перспективой — 50 лет активной службы. Такое долгосрочное существование необходимо для того, чтобы накопить опыт и технологии для будущих межпланетных пилотируемых миссий. Эту информацию представил Владимир Соловьёв, генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, который рассказал об этом на конференции о космической биологии и авиакосмической медицине.

Он подчеркнул важность развития пилотируемых комплексов на околоземной орбите так, чтобы они могли стать составной частью будущей межпланетной станции.

Ранее было объявлено, что первый модуль РОС запланирован к запуску в конце 2027 года, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули — между 2028 и 2030 годами.