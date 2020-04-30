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Стала известна цена новых недорогих "умных" часов Xiaomi Amazfit Bip Lite 1S
Как и всегда, цена приятно удивляет
Еще в рамках CES компания Xiaomi анонсировала свои новые недорогие “умные” часы Amazfit Bip Lite 1S и лишь сейчас стала известна цена новинки.
Устройство будет представлено сразу в нескольких цветовых исполнениях: оранжевом, черном, белом и розовом. При этом устройство также получит 1,2-дюймовый дисплей, выполненный по технологии своеобразных электронных чернил. Также в него встроили множество полезных модулей: GPS, ГЛОНАСС и NFC и датчик для измерения пульса. Емкость аккумулятора часов составляет 200 мАч, чего, по заявлению компании-производителя, должно хватать примерно на 30 дней работы.
Старт продаж новинки состоится уже 8 мая по цене в 56 долларов в Китае. Есть поддержка как смартфонов на базе ОС Android, так и на базе iOS.