Стала известна цена новых недорогих "умных" часов Xiaomi Amazfit Bip Lite 1S

Устройство будет представлено сразу в нескольких цветовых исполнениях: оранжевом, черном, белом и розовом. При этом устройство также получит 1,2-дюймовый дисплей, выполненный по технологии своеобразных электронных чернил. Также в него встроили множество полезных модулей: GPS, ГЛОНАСС и NFC и датчик для измерения пульса. Емкость аккумулятора часов составляет 200 мАч, чего, по заявлению компании-производителя, должно хватать примерно на 30 дней работы.