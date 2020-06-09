Стала известна цена запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара"

”При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги”, — передает его слова агентство РИА Новости.

К слову, по данным все того же издания, в цитируемом заявлении речь идет о носителе “Ангара-А5”, который получил увеличенную до 27 тонн грузоподъемность после того, как его модернизировали до версии “Ангара-А5М”. Таким образом, минимальная цена, которую заплатят клиенты при запуске ракет-носителей, составляет в районе 100 млн долларов! При этом важно отметить, что речь в данном случае идет о запуске с любого космодрома, в том числе и “Восточный”.