Стала известна дата отключения Wi-Fi в московском транспорте

Так, начиная с первого марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях города Москвы будет временно отключен Wi-Fi. ”Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Мосгортранс подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса”, - сообщается в официальном обращении представителей предприятия.

Предполагается, что доступ к беспроводному интернету в московском транспорте появится во втором полугодии текущего года, именно тогда предприятие планирует запустить модернизированный сервис на маршрутах, связывающих центральную часть Москвы с ее отдаленными районами.