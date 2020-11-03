Стала известна дата первой презентации новейшей оболочки Xiaomi MIUI 13

Она же, в свою очередь, пройдет с 5 по 7 ноября. Предполагается, что компания не станет выкладывать все подробности грядущей операционной системы, поскольку MIUI 12 была полностью раскрыта только в апреле. Ожидается, что Xiaomi официально подтвердить, что работает над MIUI 13 и поделится лишь некоторыми данными.

Напомним, что ранее разработчики программного обеспечения Xiaomi сообщили, что в MIUI 13 они планируют улучшить анимацию, а также усовершенствовать функцию суперобоев. Кроме того, появится возможность формировать свои суперобои.