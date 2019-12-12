Стала известна дата премьеры новой "Матрицы"

К слову, на этот же день студия Lionsgate планировала старт проката другого фильма с Киану Ривзом в главной роли — “Джон Уик 4”. Что же касательно новой части “Матрицы”, то о фильме до сих пор практически ничего неизвестно. Есть лишь информация о том, что исполнитель главной роли уже ознакомился со сценарием и он ему очень понравился. Также уже сейчас известно о том, что режиссером и сценаристом картины будет Лана Вачовски, занимавшаяся созданием предыдущих трех картин серии вместе со своей сестрой. Из прежнего каста актеров, к новому фильму должна присоединиться Кэрри Энн-Мосс, сыгравшая в оригинальной трилогии роль Тринити. По последним данным, начало съемок кинокартины запланированы на 2020 год.

Напомним, что более ранние слухи утверждали, что главная роль будет отведена не Ривзу. По данным американского портала Francetvinfo, роль Нео будет отдана Майклу Б. Джордану, до этого сыгравшего в таких фильмах, как “Черная пантера” и “Крид”.