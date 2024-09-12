Стала известна дата «смерти» 16-битных систем

В 2079 году мир может столкнуться с глобальным сбоем в работе компьютеров из-за проблемы, связанной с «Днями 32,768 и 65,536». Даниил Ефимов, директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС, объяснил, что многие программы используют 16-битные значения для хранения дат. Это означает, что если количество дней с определённой даты, например, с 1 января 1900 года, превысит допустимый лимит, системы могут дать сбой.

По словам Ефимова, переполнение происходит, когда число дней достигает 32,768 для 16-битных знаковых переменных. Это приводит к появлению отрицательных значений, что уже вызывало проблемы в прошлом, например, 18 сентября 1989 года. Кроме того, 16-битные беззнаковые переменные могут переполняться через 65,536 дней, что приводит к обнулению значений.

Согласно расчётам, программы, отсчитывающие дни с 1 января 1900 года, столкнутся с этой проблемой 6 июня 2079 года. Ефимов считает этот день возможным «цифровым апокалипсисом», когда системы, использующие такие методы хранения времени, могут выйти из строя.